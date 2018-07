Jonas Kaufmann torna a Peralada amb un recital rodó sota la lluna

Després del seu pas per Peralada el 2012 i el 2014, el tenor bavarès Jonas Kaufmann va tornar a delectar el públic del festival alt-empordanès, el passat dissabte, amb una vetllada lírica a l´alçada de les espectatives creades. Amb un ple gairebé absolut a l´escenari de l´Auditori dels Jardins del Castell, i amb la lluna de convidada d´honor (tot i que només visible per a l´artista), Kaufmann va actuar acompanyat per l´Orquesta del Teatro Real madrileny, sota la direcció del també alemany Jochen Rieder, que en tot moment va comfraternitzar amb el tenor.

El recital va estar dividit en dues parts, essent la primera un repàs per peces clau de l´òpera francesa, mentre que la segona part va ser plenament wagneriana, un repertori en el qual Kaufmann es mou com peix a l´aigua. Així el concert el va obrir l´orquestra amb la Bacchanale de l´òpera Samson et Dalila de Saint-Saëns, que va servir per traslladar el públic ben lluny de les seves preocupacions i centrar-lo plenament en l´espectacle. El tenor va anar desfent-se de tot mirament a mida que anaven passant les àries en una actuació en la qual va anar de menys a més, sobretot a la segona part, on es va notar que Kaufmann es va trobar més còmode.

En els bisos, l´alemany va tenir un sentit record a Carme Mateu, la fundadora del festival, traspassada el gener d´enguany, i va oferir tres temes extres, un de Massenet i dos més de Wagner.

Plácido Domingo, que ahir va interpretar Thaïs, no es va voler perdre l´actuació de Kaufmann. També s´hi va poder veure Pau Gasol i el president d´Abertis, Salvador Alemany.