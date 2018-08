«El peix d'aquí és molt bo però el seu preu és ridículament car, la veritat»

On passa les vacances?

Cada any vinc a un càmping d'aquí Platja d'Aro. Ja fa 35 anys, imagina't!

I com va descobrir la Costa Brava?

Anava de viatge cap a Algesires i em vaig aturar aquí de camí. La platja em va impressionar i també el clima, o sigui que des de llavors he anat tornant. Cada any vinc un mes o dos a l'estiu, tot i que enguany ho he hagut de fer més curt. A Anglaterra tinc un pub i aquest estiu hi faig reformes, o sigui que hauré de tornar aviat a supervisar-ho tot. No saps com em fastigueja.

Com pensa aprofitar les vacances, doncs?

Bàsicament estirant-me i prenent el sol a la platja, que ja tinc massa panxa per fer submarinisme! Ara prefereixo mirar-m'ho des de la sorra amb una bona cervesa. Bé, i alguns dies, com avui, també em toca acompanyar la meva dona de compres. Què hi farem.

I amb una mica de gastronomia catalana?

Sí. M'encanta el menjar d'aquí, i en canvi no m'agraden les cadenes de menjar ràpid. Aquí el peix és molt bo, però em sembla que és ridículament car.

Perquè és de qualitat.

Sí, ja. Però a Cornualles, que és d'on vinc, també tenim peix de qualitat i està molt més bé de preu. Aquí, veig que el quilo de llagosta et pot costar 120 euros. Allà en tenim per 25 o 30 euros el quilo.

A part del menjar, què és el millor de la Costa Brava?

Que no hi ha gaires anglesos! Al càmping on estem conec la gent des de fa més de 30 anys i sí que hi ha molts europeus, sobretot holandesos i belgues, els seus fills, nets... però pocs anglesos, i això s'agraeix. Per tant, entre la platja, el bon temps i el bon ambient amb la gent, s'hi està fantàstic.

En tot aquest temps, ha fet amics aquí?

A veure... amics de l'ànima potser no, però conec moltíssima gent. Al càmping tothom se saluda.

Per tot plegat, preveu continuar passant les vacances aquí en el futur?

Sí, i tant. La meva dona sempre em diu que vol anar a Grècia o provar altres llocs, però jo aquí estic molt a gust. Per tant, segur que seguirem venint. I a veure si l'any que ve em puc quedar més dies.