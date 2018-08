«La maduresa et fa abordar les obres de manera diferent»

El concert d'avui serà molt especial. Què recorda de la seva primera actuació a Peralada, fa 25 anys, amb un recital de Rossini?

Ho recordo amb molt de carinyo. El festival estava entrant ja en la seva sisena edició i s'estava consolidant. Per mi, poder-hi actuar amb una carrera tan incipient com la meva, va ser motiu de gran satisfacció. Ho recordo com si fos ahir. Aquella va ser la meva presentació al festival, i l'any següent, l'agost del 93, ja hi vaig poder debutar amb l'òpera L'Elisir d'Amore, i qui m'anava a dir que després em donaria tantes satisfaccions.

Ha actuat en diverses ocasions a Peralada. Sent un vincle especial amb el Festival?

Sempre hi he estat disposat i obert perquè em trobo molt a gust aquí, ja no només a nivell de públic sinó també de l'equip del festival.

Aquest vespre repassarà els grans moments de la seva trajectòria. Què pot esperar el públic?

Un concert ple d'emocions, de records, de primícies... hi ha obres que les cantaré per primer cop. Serà un repertori molt ampli amb els compositors que m'han acompanyat aquests anys, com Donizetti, Bellini, Massenet, Bizet, Verdi, i peces noves com ara la Carmen de Bizet o la Gioconda de Ponchielli, que no he abordat mai. V

Ha celebrat els 25 anys de carrera. En quin moment es troba?

En un moment molt dolç, amb moltes ganes i il·lusió. Deixant a part l'estudi, que no l'abandones mai, hi ha la maduresa, no només a nivell artístic sinó personal, que et fa abordar les obres de manera diferent. És una avantatge que tenim de portar l'instrument a sobre: les emocions van canviant i l'instrument també, d'acord amb el que tu sents. Però això vol hores d'estudi. Veurem un recital que no ens n'adonarem i ja haurà acabat, però hi ha moltes hores de treball al darrere. I això es fa amb passió, amb dedicació. Si t'aixeques al matí amb la mateixa il·lusió que fa més de 25 anys, és un privilegi.

S'esperava rebre la Medalla d'Honor del Festival?

No, la veritat. El dia que es feia la presentació em va trucar abans l'Oriol Aguilà per dir-m'ho i em va fer molta il·lusió. Per mi és un honor, un privilegi, perquè vol dir que aquests anys de vincle amb el festival han marcat alguna cosa.