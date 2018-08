Gloria Gaynor tanca l'edició més gran del Sons del Món

L'actuació de Gloria Gaynor va tancar dissabte l'11a edició del Sons del Món, que es consolida com un dels grans festivals de la Costa Brava. El festival alt-empordanès presentava en aquesta edició una programació d'alt nivell, amb la voluntat de consolidar la nova etapa més ambiciosa iniciada l'any passat, i que aquest any s'ha superat amb un 10% més d'espectadors. En total, l'edició ha comptat amb una assistència de 22.498 espectadors, 13.600 dels quals han assistit als concerts de pagament de Roses, Castelló d'Empúries i els Cellers de l'Empordà, i la resta, als concerts amb entrada lliure de la platja d'Empuriabrava.

A Castelló d'Empúries, amb un aforament de 900 espectadors, els concerts de Michael Nyman, Joan Dausà i Sau30 han aconseguit un 90% d'ocupació. A la Ciutadella de Roses, l'espai amb més aforament del festival, els concerts d'Antonio Orozco, Els Catarres i Animal, Gloria Gaynor i Sergio Dalma han aconseguit convocar 10.000 espectadors. Els concerts íntims i únics als cellers, maridats amb l'element estrella del festival, el vi, han penjat els cartells d'entrades exhaurides en les actuacions de Judit Neddermann, Manu Guix, Paula Valls i Maria del Mar Bonet. Els concerts a la platja d'Empuriabrava han incrementat els espectadors fins a 9.000 assistents gràcies als concerts dels jamaicans Inner Circle i el barceloní Macaco.

Sons del Món no ha crescut només en públic sinó també en serveis, a més de la millora de les infraestructures i equipaments.



Música i vi

El festival ja s'ha consolidat com l'esdeveniment de música i vi més important del país. Molts dels artistes programats descobreixen el vi de la DO Empordà per primera vegada i se'n fan ressò a les seves xarxes socials. Igual que gran part del públic assistent. Els tasts de vins de Cellers de la DO Empordà que es fan abans de cada concert han registrat un 90% d'ocupació i s'ha venut un 25% més de copes de vi durant els concerts.