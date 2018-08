«El Museu Dalí i el seu concepte són espectaculars»

Per què han decidit venir de vacances aquí?

Ho vam estar mirant per internet i ens va semblar un bon lloc.

Es van informar de tot per internet?

Sí, també vam veure que Barcelona era a prop i vam pensar que també la podríem visitar.

Què han vist?

Hem visitat força llocs. Per tot arreu trobes visites molt interessants, i també museus per poder conèixer més del lloc on som. A Figueres vam estar també al Museu Dalí.

I els va agradar?

Sí, hi havia molta gent, però el museu i el concepte són espectaculars.

Quin és el seu quadre preferit?

[Martha] A mi em va agradar molt el de la dona que mira per la finestra.

Han provat la gastronomia local?

Sí, ens ha agradat molt. Sobretot el peix fresc, la paella i les anxoves!

Així, han estat a l´Escala?

Sí, fa uns tres o quatre dies ho vam visitar.

Les anxoves més famoses són d´allà.

Ah, si? No ho sabíem! [Riuen] El poble ens va agradar molt.

Quants dies estaran de vacances?

Uns dotze dies.

Troben que Girona i la Costa Brava són cares?

Hi ha una cosa que no ens agrada: el menjar és car, a Àustria es pot menjar per 10 euros, i ens porten un bon plat, acabem plens. Aquí ja trobes llocs per 10 euros, però et porten una ració molt petita. Menjar bé és car.