L'escenari de Les Nits de Marimurtra de Blanes acollirà demà la proposta musical The Sey Sisters, un espectacle que convidarà els assistents a viure un viatge musical des del gospel fins a la música africana. The Sey Sisters és un conjunt format per un trio de veus negres acompanyades del seu pianista i saxofonista, Albert Bartolomé, que a Blanes faran reviure tot l'esperit i ànima del gospel.