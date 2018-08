«Ens agrada que Sant Feliu no estigui ple de gent anglesa i beguda»

La Jenny i l'Àlex són naturals d'Edimburg i han vingut a visitar una amiga seva, també escocesa, que fa anys que viu a Sant Feliu de Guíxols.



Què estan fent a la Costa Brava?

De vacances durant una setmana. Tenim una amiga que viu aquí i hem vingut uns quants dies a visitar-la.

És la primera vegada que venen?

Sí, per a les dues és el primer cop, i ens està agradant molt!

Quins plans tenen?

En realitat, avui ja marxem cap a casa. Però abans de tornar cap allà anem a beure un parell de piñas coladas. [Riuen]. I mentre hem estat aquí... bàsicament ens hem relaxat i hem estat a la platja, perquè el nostre resort està tan sols a 14 minuts de la platja. Vaja, el que són unes vacances. Res gaire excitant, en realitat [riuen].

Però venir de vacances és sempre divertit, no?

Oh, sí, totalment! Sempre!

Han sortit de festa?

Bé... hem begut molta sangria! Ens ha agradat molt. A la tarda, a la nit, qualsevol moment és bo!

Com han trobat els preus? És cara la Costa Brava?

Ho hem trobat barat, el nostre resort estava molt bé i els preus, en general, són més baixos que a casa. Hem de dir que aquest és un lloc on no ve gaire gent d'Escòcia. Nosaltres n'hem sentit a parlar perquè la nostra amiga està aquí, però no és massa popular, i, si no, segurament no ho hauríem descobert.

Recomanaran Sant Feliu a la gent?

Sí, completament! De fet, nosaltres tornarem a veure la nostra amiga les vegades que vulgui.

Han fet amics al resort?

En realitat hem conegut gent d'Escòcia! [riuen] Però és el primer cop que hem trobat gent d'allà. Ens agrada que hi hagi molta gent d'aquí, i la veritat és que hem estat envoltades de gent d'altres països. Està molt bé per a nosaltres no haver estat envoltades de gent anglesa i beguda.

Han provat la gastronomia local?

Sí! A part de la piña colada i la sangria, hem provat molt de menjar local i ens ha agradat molt!