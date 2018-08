Svetlana Zakharova dansa la bellesa i l'amor

L' Amore de Svetlana Zakharova és elegància, bellesa i molt d'amor. Un clam a sentir i a despertar emocions a través d'una dansa interpretada amb precisió, disciplina i molt de sentiment. Un amore que va commoure els espectadors que dilluns a la nit van poder gaudir d'aquest espectacle inèdit i únic a Espanya al Festival Castell de Peralada i que no van deixar de cridar elogis a la ballarina ucranïesa, l'estrella indiscutible de l'espectacle. Però no ho va fer sola. A l'escenari l'acompanyaven estrelles del Bolxoi com Denis Rodkin, Denis Savin o Mikhail Lobukhin.

Dividida en tres ballets independents, Amore va inaugurar la vetllada amb Francesca da Rimini, una peça basada en la Divina Comèdia de Dante i coreografiada per Yuri Possokhov. A ritme de Txaikovski, la història d'amor tràgica entre dos amants s'anava desenvolupant a través dels moviments impecables de la parella formada per Zakharova i Rodkin. I tot plegat en un escenari minimalista que omplien els protagonistes –també Lobukhin- juntament amb vuit ballarins més que florien aquest drama romàntic.

L'espectacle va seguir amb un segon ballet, titulat The rain before it falls i coreografiat per Patrick de Bana. Amb un registre diferent de la primera peça, la ballarina es va obrir a un públic desitjós de rebre més, mostrant el conflicte intern del seu personatge davant l'amor de dos homes. La frustració, la bogeria o la solitud eren expressats per Zakharova a través del seu cos i de la seva dansa magistral seguint la música de Johann Sebastian Bach.

Finalment, l'última peça va permetre a Zakharova acabar de brillar a través d'un humor subtil i refinat i una dansa més adaptada al segle XXI. Coreografiada per Marguerite Donlon, Strokes trough the tail explorava el canvi de rols dona-home amb l'ajuda de cinc joves ballarins.

I després de cada peça, els bravos d'un públic que, a peu dret, aplaudia amb energia i picava amb les sabates per transmetre amb entusiasme que l' Amore els havia arribat ben endins.