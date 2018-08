Blanes ho té tot a punt per celebrar avui la Caminada de St. Bonós

Blanes ja ho té tot a punt per acollir demà la 35a Caminada Popular Nit de Sant Bonós. Quan falten dos dies per a la prova, hi ha un 35% d'inscripcions fetes a través d'internet. Segons informa l'Ajuntament, el topall màxim serà de 5.500 participants, una xifra que ja es va haver d'augmentar fa dos anys per poder donar cabuda a la creixent demanda que any rere any ha anat augment a causa de la seva popularitat.

La marxa té sortida i arribada enel mateix indret: el passeig de Mar. El recorregut, que consta de vuit quilòmetres que es fan a peu, es podrà començar a fer a partir de dos quarts d'onze de la nit. En aquest cas s'ha hagut de fer una petita modificació al seu pas pel barri de S'Auguer, ja que s'hi estan fent obres. Tal com el seu nom indica, es tracta d'una prova popular per fer en família o amb amics, tot i que també hi ha qui aprofita per córrer i entrenar.

El termini per a les inscripcions online va cabar ahir. Avui se'n podran fer de presencials a la Ciutat Esportiva de Blanes (de deu del matí a nou de la nit) i a l'Ajuntament (de les quatre de la tarda a les vuit del vespre). Demà es podran fer al consistori de 10 del matí a 10 de la nit.