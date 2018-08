Una nova ruta de 17 miradors per descobrir Begur

L'Ajuntament de Begur està impulsant la creació d'una ruta de miradors. El recorregut estarà integrat per 17 punts d'observació, alguns dels quals ja existeixen, amb un doble objectiu: donar a conèixer el territori i ser un element més de promoció turística del municipi. Per això, a cada mirador es col·locarà una banderola identificativa, sense descartar altres elements, com un marc fotogràfic, un perfil topogràfic i bancs per descansar i gaudir de les vistes.

El recorregut inclourà els següents miradors:



Castell de Begur

Permet obtenir una visió única del nucli de Begur, com també de la comarca.



Sant Ramon

S'hi pot visualitzar la platja de sa Riera, amb el rerefons de les illes Medes, massís del Montgrí i Pirineus.



Mas d'en Pinc

S'hi veu el castell i el nucli de Begur amb els Pirineus al fons.



Passeig Carmen Amaya Ofereix una panoràmica de la vall i la platja de Sa Riera amb el Montgrí, les illes Medes i la platja de Pals de fons. També s'hi veu el cap de Creus i la serra de l'Albera.



Poeta Joan Vinyoli

Dedicat al poeta que es va establir a Begur a partir de l'estiu de 1954. Ofereix una visió propera de la vessant occidental del nucli del castell de Begur, com també, de fons, el massís del Montgrí, les illes Medes i el cap de Creus.



Carmen Amaya

Homenatge a la bailaora en el lloc on va oferir el seu darrer ball. Ofereix una visió del costat occidental del poble i el castell, a part de gaudir de les illes Medes, el Montgrí i el Canigó.



Puig de Son Moles

És el més elevat de Begur, a quasi 300 metres sobre el nivell del mar. S'hi veu el castell i part del nucli, hi ha la panoràmica més espectacular de l'orografia de l'entorn, arribant al massís del Montseny, les Guilleries, muntanyes de l'Alta Garrotxa, el Canigó o la serra de l'Albera.



Font de la Salut

Amb vistes cap a la zona sud del municipi, Aiguablava, arribant fins a la serra de Cadiretes al fons.

Puig de sa Guàrdia

La vista està envoltada de natura, i amb vistes a la badia d'Aiguablava i el nucli de Fornells.



Sa Riera

A només 7 metres sobre el nivell del mar, ofereix una vista de la platja i les cases que l'envolten, amb el massís de Begur de fons.



Puig Rodó

La vista des del mirador, a 183 metres sobre el nivell del mar, és espectacular de l'entorn natural del massís de Begur.



Sa Tuna

Just sobre la cala de s'Eixugador. S'hi poden contemplar els penya-segats de la vessant nord del cap de Begur, l'Alt de Sant Pau, que ofereix la condició de port natural al conjunt de la cala, així com la impressionant edificació de cap Sa Sal i el puig Rodó d'Aiguafreda.



Sant Josep

Darrere l'edifici de cap Sa Sal sobresurten les illes Medes amb el cap de Creus de fons, a més de poder veure part del nucli de Sa Tuna, l'Alt de Sant Pau i els escarpats del cap de Begur amb l'edifici del Semàfor.



Puig d'en Malaret

Ofereix una visió inèdita de la part oriental del nucli de Begur amb els carrers de Sant Antoni i la Vera, així com el castell, amb les illes Medes, massís del Montgrí i Canigó al fons.



Fornells i Aiguablava

Històric punt d'observació situat a l'esplanada de la corba anomenada popularment la paella, des d'on es pot veure la badia d'Aiguablava.



Puig des Comal d'Aiguablava

El més meridional de Begur. Ofereix una espectacular vista de la Costa més Brava, amb la vessant sud del cap de Begur, el nucli de Fornells i el puig de Son Ric al fons.