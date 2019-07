Marc Parrot ha ofert un doble concert per donar el tret de sortida al festival Portalblau de l'Escala. L'artista ha presentat el seu darrer disc, «Refugi», amb un muntatge especial, ja que els concerts tenen lloc en una «iurta» -cabanya tradicional asiàtica- on caben tan sols 90 persones. En les properes setmanes hi actuaran Pau Riba, Paco Ibáñez i Alfred Garcia, entre d'altres.