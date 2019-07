«Fugim dels turistes parisencs de la nostra illa»

P És el primer cop que ve a la Costa Brava?

R No. Ja hem vingut tres o quatre vegades per la zona de Tamariu i Begur. Aquest cop, hem llogat una casa a Aigua Xelida.

P Amb qui ve?

RAmb tota la família, inclosos els nens i els avis. Tots venim en cotxe. Aquest cop van ser set hores de viatge, tot i que si hi ha molt de trànsit, alguns cops n'hem trigat vuit o nou. La clau és sortir molt aviat, a les cinc del matí.

P De quina part de França venen?

RDe l'illa de Ré, on estiuegen molts parisencs rics. Per això a l'estiu està ple de turistes, i quan ells arriben, nosaltres fugim cap aquí. Aquí s'hi està molt més tranquil, podem anar a la platja, fer snorkel... a l'illa de Ré, com que està a l'Atlàntic, és molt més difícil veure peixos.

P I com és que venen aquí?

R La meva dona és professora d'espanyol, de manera que intentem venir dos o tres cops l'any a Espanya perquè ella pugui practicar. De fet, ens coneixem pràcticament tota la geografia espanyola, des de Granada fins a Torredembarra.

P I amb què es queden?

R No ens agraden les grans aglomeracions ni les contruccions mastodòntiques, o sigui que preferim poblets petits com Tamariu. S'hi està molt bé. De fet, l'illa de Ré també és així, però hi ha massa turistes.

P La Costa Brava els sembla cara?

R No, almenys comparat amb casa nostra. Allà els preus pugen molt, sobretot per l'arribada del turisme de París, i en canvi aquí això no passa.