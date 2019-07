L'hotel Alàbriga organitza la Costa Brava Fashion Week

L'hotel Alàbriga de Sant Feliu de Guíxos ha organitzat per a avui i demà la Costa Brava Fashion Week, dues jornades plenes de conferències, desfilades i esdeveniments socials.

La Fashion Week començarà avui, a dos quarts de sis de la tarda, amb una conferència d'Immaculada García, dedicada als vestits de moda i l'alta costura. A les set de la tarda es rebran els assistents i mitja hora més tard començarà la desfilada d'Escada, seguida de Maite by Lola Casademunt. A partir de les deu de la nit, hi haurà sopar i festa per a qui ho desitgi.

Demà hi haurà una conferència de Svetlana Scherer i Matea Benedetti, especialitzada en moda ètica i sostenible, seguida de la desfilada Seventees by Cris Ventura. A continuació hi haurà una sessió de Vixen Workout -un mètode de dance fitness en què les dones es reuneixen com en un exèrcit durant una hora per cremar calories- i finalment hi haurà les desfilades de Naulover (amb la col·lecció Bonita) i Benedetti Life.

Tot seguit, a la nit hi haurà sopar, música i festa al Sea Club per a tots aquells a qui encara els aguanti el cos.