«Hem menjat fideuà, botifarra i crema catalana»

P Què els ha portat a venir de vacances per aquí?

R Nosaltres estem de vacances a Pineda, però com que Girona estava a prop hem dit: doncs anem a passar-hi un dia!

P I quins plans tenen?

R Doncs... conèixer-ho una mica tot. Hem estat a Blanes, i també a platges prop de Lloret.

P I què és el que més els ha agradat?

R De Girona ens ha agradat molt tot el «rotllo» del nucli antic.

P Com van decidir venir a passar les vacances aquí?

R Referenciats per uns «amiguets», que hi han estat fa poc. Com que tenim gossa, ens van dir que allà on estem el tema dels animals estava molt bé. A la mateixa platja hi ha un lloc acotat pels gossos i s'hi està de luxe.

P Què els ha sorprès de Girona?

R Sobretot el nucli antic. Ens agrada molt anar pels carrers. També ens agrada molt a Madrid, anar pel centre de Madrid. «Callejear». I això és al que hem vingut.

P Han provat la cuina catalana?

R Bé, catalana... casolana. Hem anat a un típic restaurant espanyol. A on vagis, que vegis gent de la zona menjant, és el secret.

P Què han menjat?

R Jo he menjat fideuà, la típica d'aquí amb allioli, botifarra d'aquí, crema catalana. I l'Arancha ha menjat musclos al vapor i ous estrellats.

P Recomanarien a la gent venir aquí?

R Totalment.

P Creuen que algun dia tornaran?

R Segur que sí, ens ha agradat molt.