«El meu avi era gironí i vinc a visitar els orígens»

P S'estaran molts de dies a la ciutat?

R En realitat hi serem només avui, perquè estem fent una ruta.

P És la primera vegada que venen?

R Rafael: Jo sí, però el meu company Omar ja havia vingut abans.

P I per què ha decidit tornar?

ROmar: Em va agradar molt. A part, el meu avui era d'aquí. He tornat per visitar els meus orígens de nou.

P Els agrada la ciutat?

R Sí, la veritat és que de tots els llocs que hem visitat, aquest creiem que és el que més conserva l'essència.

P Quins altres llocs han visitat?

R Granada, Sevilla, Madrid, Barcelona i Toledo. Després de Girona marxem a Londres.

P I Girona és el que més els ha agradat?

R Omar: Sí, és que em tira la sang!

Rafael: A mi és més pel turisme, aquest lloc em crida l'atenció.

P Han visitat museus de Girona?

R No, hem vist la Catedral, i les restes arqueològiques de dins la Catedral. A part d'això hem estat al Call Jueu i hem pujat a la muralla. La part històrica és encantadora.

P És car venir a Girona de vacances?

R La veritat és que per a l'argentí sí que és molt car, però és per la devaluació de la moneda, que fa que tot ens resulti més car. Però bé, de tant en tant t'has de donar un caprici. Són moments que un s'emportarà per sempre: viatjar i conèixer altres cultures.

P Creuen que tornaran?

R Sí, segur! Ens hauran de tornar a veure la cara de nou! A cada pas que fem ens agrada més la ciutat.