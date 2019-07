Gelats de rotllo: l'espectacle de les postres a la planxa de gel

Passejant pels voltants de la plaça Catalunya de Girona, a la Rambla i a l'avinguda Sant Francesc, criden l'atenció les cues que, des de no fa gaire, es generen davant dos petits locals que han obert recentment. Les botigues Ice Wave i Rolls & Co apleguen cada dia curiosos que se sorprenen de l'espectacle visual amb què fan els seus gelats enrotllats. Només d'apropar-se a la botiga, qualsevol s'adona que aquests gelats no són com els de tota la vida. El mostrador no conté safates de diferents gustos per triar-ne una o diverses boles sinó que té fruita, xocolates i galetes per escollir. Al costat, hi ha una placa de gel sobre la qual el gelater trinxa i barreja els productes escollits amb una massa líquida, fins que adquireix una textura cremosa. Llavors, l'estén sobre la planxa, i amb l'espàtula fa diferents rotllos que col·loca dins una terrina. Finalment, el gelat es pot complementar amb algun xarop o complement, anomenat topping.

Els gelats a la planxa de gel, o gelats de rotllo, que tant s'han popularitzat a Instagram, estan començant a aterrar, procedents de Tailàndia, a les comarques gironines, on ja s'han obert diversos establiments especialitzats en aquest producte en municipis com Olot, Girona o Platja d'Aro. La majoria d'aquestes botigues són franquícies d'empreses que actualment s'estan estenent per tot l'Estat i per Europa.

Carmina Vizern i la seva parella, Pol Gou, van obrir la seva primera botiga de l'empresa Ice Wave a Olot, i en van quedar tan contents que han decidit recentment obrir el seu segon establiment a Girona. Veient l'èxit d'aquests gelats, Jaume Vizern, el germà de Carmina, va decidir seguir aquest model de negoci i obrir una altra botiga, en aquest cas de l'empresa Rolls & Co, a pocs metres, a la Rambla de la Llibertat. «N'estem molt contents, de la resposta, tant a Olot com a Girona», explica Pol Gou.

L'atractiu dels gelats de rotllo no és tan sols l'espectacle de veure la seva preparació, ni el fet que es faci al moment i davant del consumidor, sinó també que són fets de productes naturals. La base cremosa està feta amb llet desnatada i iogurt, i conté «molt poc sucre», segons Gou. «Al matí, agafem la llet descremada i la barregem amb iogurt, després el gust del gelat és el que tu escullis», assenyala. «Els productes són frescos, cada dia anem al matí a comprar la fruita que utilitzem», afegeix. De fet, el web d'Ice Wave anuncia que la base d'aquest gelat porta un 0% de greix. Tot i això, avisa Gou, si s'escull un gelat de xocolata o galeta, «tots sabem com de sana és una galeta».

La botiga de Rolls & Co, a més de la base de iogurt, també en té una per a vegans, i una altra amb gust de vainilla. «Hi ha molta gent a qui no li agrada el iogurt, i de fet la base de vainilla és la que més venem», comenta Jaume Vizern, després de vendre tres gelats amb base de vainilla a tres noies. «Aquest gelat és com els iogurts, que ja tenen un gust de per si, i després poden, a més a més, ser de maduixa, de plàtan, etc».

Gironins i turistes

Els propietaris dels dos establiments es mostren molt satisfets de la rebuda del públic i asseguren que, tot i que els clients solen venir repartits durant tot el dia, hi ha alguns pics on hi ha més gent, i s'arriben a formar cues, sobretot abans de dinar, abans de sopar, i abans d'anar a dormir. «Moltes vegades, quan estàs fent un gelat, s'apropa gent a veure com ho fas, i es queden a fer un gelat, i això atreu cada vegada més gent», riu Pol Gou. Vizern hi coincideix. «A vegades es fan cues tan llargues que la gent marxa, però la majoria tornen al cap d'una estona quan veuen que no hi ha gent», explica. Gou també assenyala que en els moments de més estrès tenen tres planxes de gel i intenten treballar ràpidament perquè la gent no s'hagi d'esperar gaire.

Situades cadascuna a un dels dos costats del riu Onyar, els dos establiments noten diferències entre la clientela. Tot i que Vizern té clients de «tots tipus», reconeix que molts són turistes. En canvi, a l'altra banda del riu, la majoria dels clients són «gent de Girona, que compren un gelat i tornen perquè els ha agradat», diu Gou, qui també ha notat diferència generacional entre la clientela de la botiga d'Olot i la de Girona. «A Olot ha funcionat també molt bé, ja és un lloc on les coses naturals solen agradar molt», explica. «El que sí que hem notat és que la gent gran, allà, no és tan de gelats. La nostra clientela és jovent, sobretot», diu Gou. En canvi, a Girona «està més repartit, ja que la gent gran també ho prova».

Especialitat tailandesa

L'auge del turisme cap al sud-est asiàtic és en part el «culpable» de l'arribada d'aquesta nova tècnica de fer gelats a terres gironines. Els gelats enrotllats procedeixen de Tailàndia, on és molt habitual trobar venedors ambulants creant aquests productes enmig del carrer. «Allà és com una forma molt bruta de fer el gelat, els venedors ambulants sempre van amb música», comenta Vizern. Allà ,a més, es fa amb productes de consum de la zona, com la llet d'arròs. Ara s'ha exportat a Europa, on s'ofereix en locals i amb productes d'aquí.

De fet, molts dels empresaris que han creat aquests establiments van inspirar-se per tirar endavant el negoci en un viatge en aquest país asiàtic, com el creador d'Ice Wave. Es tracta d'un noi de Mallorca que va veure a Tailàndia que feien els gelats amb unes plaques fredes, i va decidir exportar-ho. Avui, té fins a 30 botigues a Espanya i una a Eslovènia.

A més dels gelats, aquestes cadenes complementen la seva oferta amb altres productes dolços, també inspirats en la cuina asiàtica. A Ice Wave faran properament creps japoneses, que també són enrotllades i on es pot posar també fruita, galeta i un recobriment de nata. A Rolls & Co ofereixen gai daan jai, una espècie de gofre d'ou esfèric molt popular a països com Hong Kong o Macau. També es presenta enrotllat i pot anar farcit de gelat i altres complements. «Hi ha diversos llocs que ja ens han copiat», riu Vizern, «però no és el mateix».

A més, les botigues també fan smoothies o granissats, i Vizern afirma que en el seu cas tenen molta sortida els cafès Ice, que incorporen una mica de la base de gelat per fer-los més cremosos.