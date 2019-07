Pink Martini anima el públic de Peralada amb grans èxits

La gira dels Pink Martini va fer dissabte a Peralada l'única aturada de l'estiu musical català, una gira que va representar el retorn a la banda de la cantant Storm Large. La nit no va ser gens avorrida, ja que van repassar els seus grans èxits fent gala de la seva elegància musical i del seu característic so vintage.

La banda està celebrant el 25è aniversari de la seva fundació. Dues dècades i mitja en què han venut més de tres milions de discos i han recollit un èxit darrere l'altre. Amb motiu d'aquesta celebració, hi va haver dues sorpreses: la presència a l'escenari de Jimmie Herrod i la de Meow Meow, unes actuacions que van ser molt celebrades i aplaudides pel públic.

El concert va començar amb la popular Amado Mio, que va interpretar Sotrm Large amb una sensualitat que va ser present al llarg dels 90 minuts d'actuació. Els fans de la banda van gaudir amb cançons com Quizás, quizás, quizás, Donde estás Yolanda, Hotel Amour, Tomorrow o Get happy! Happy Days Are Here Again. La nit va acabar amb Brasil.