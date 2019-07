«A Escòcia estan a tretze graus, estem molt millor aquí!»

P És el primer cop que venen de vacances a la Costa Brava?

R Sí. Buscàvem algun lloc per poder-nos reunir tota la família, perquè som molts i estem repartits per tot el món: la meva germana a Austràlia, nosaltres a Escòcia, els meus pares també... per això, quan vam trobar una casa aquí, no ens ho vam pensar.

P Quant de temps es queden?

RUna setmana.

P I què els està semblant, de moment?

RÉs fantàstic! Estem fent moltes coses. Ahir vam anar a Lloret i a Tossa de Mar, i també volem visitar un dia Barcelona abans de marxar. Però bàsicament, volem relaxar-nos i gaudir del sol. A Escòcia estan a tretze graus ara mateix, o sigui que imagina't. Estem molt millor aquí.

P Fan moltes activitats en família?

R En realitat, tothom fa una mica la seva, i va a la platja, de compres... el que sigui, i després ens trobem tots junts a l'hora de dinar o sopar.

P La Costa Brava els sembla cara?

R No, els preus estan molt bé. Ara fa poc, la meva dona i jo vam anar de viage a Itàlia i Islàndia, i tots dos països ens van semblar més cars que no pas aquí.

P Què els sembla la gastronomia local?

R Hem anat a molts restaurants, i el peix i les tapes és el que més ens ha agradat.

P S'han trobat amb molts turistes?

R No, s'hi està bé. El diumenge, quan vam arribar, sí que estava una mica més ple, però entre setmana no hi ha massa gent i es pot passejar tranquil·lament.