Pau Riba va presentar dissabte la seva gira 50 anys de Dioptria al Festival Portalblau. Un espectacle en què va revisar els temes d'un treball avançat al seu temps que el mateix artista defineix com «el disc cabdal» de la seva prolífica discografia i que per a molts és el millor disc de rock català del segle XX. Durant la seva actuació, no van faltar clàssics com Noia de porcellana, L'home estàtic o Rosa d'abril.