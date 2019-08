La cantada d'havaneres de Begur serà solidària amb Càritas

La Cantada d'Havaneres de Begur, que es farà dissabte a dos quarts d'onze de la nit, a la plaça Lluís Esteva i Cruañas, destinarà tota la recaptació de les donacions, com ja s'ha fet en les dues edicions anteriors, a Càritas Begur. La cantada, que té una finalitat solidària per quart any consecutiu, comptarà en aquesta edició amb els grups Arjau i Port-Bo.

L'any passat es van recaptar 463 euros, i l'anterior, 570. El 2016 es va destinar la recaptació, que va ser de 538 euros, al Centre de Distribució d'Aliments de Palafrugell. El grup Arjau, de Palafrugell, està integrat per Jordi Grau, Jordi Rubau i Josep Maria Batlle. Per la seva banda, Port-Bo, de Calella de Palafrugell, està format per Irineu Ferrer «Mineu», Carles Casanovas i Pep Nadal.