El Pot Petit posa l'accent familiar al Porta Ferrada per celebrar els 10 anys

«Quan vam començar els nostres seguidors eren com pollets petits i ara ja són pollastres grans», recordaven El Pot Petit al Festival Porta Ferrada. I és que justament el diumenge passat es complien 10 anys de la seva primera aparició als escenaris, on segons en Pau i la Jana s'han fet amics de moltes famílies, que han gaudit al so de les seves lletres durant tot aquest temps.

El Pot Petit, amb la seva banda Melmelada al complet van oferir un concert, molt especial i carregat d'emocions per als més petits, amb una escenografia fresca i divertida amb els seus animalons que els han acompanyat concert rere concert, per consolidar-los com un dels grups amb més èxit de la música infantil actual.

Un Espai Port amb molt poques cadires buides, on tant pares com mainada es van entregar durant tot l'espectacle cantant i ballant les cançons més conegudes del seu repertori, en què no van faltar els temes com El cuc poruc, El drac Rac, Els pirates, El lleó vergonyós o El rap familiar, entre d'altres, amb alguna pinzellada de batucada per part de tot el conjunt, i una batalla de ball entre l'Ari i en Pau. Ja en la recta final van fer aixecar les famílies de les cadires per poder ballar El rock de la formiga i posteriorment va concloure el concert amb tota la banda desfilant entre el públic, tocant en acústic, i acomiadant-se.