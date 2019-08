«Abans hi havia molt enrenou, ara és més tranquil»

P Com és que està de vacances a Empuriabrava?

R A la meva família i a mi ens agrada molt, perquè des d'aquí pots anar també a Roses, Sant Pere Pescador... l'entorn és fantàstic i tot està molt a prop.

P On s'allotgen?

R L'any 1998 ens vam comprar un apartament i des de llavors venim. Ens agradava la zona i era un bon moment per comprar, o sigui que n'estem molt contents.

P Què fan durant aquests dies de vacances?

R Ens agrada anar a la platja, passejar, fer coses... per exemple, jo ara vinc de fer zumba a la platja, i també anem en bicicleta, visitem i descobrim noves cales... no som d'estar-nos només estirats a la sorra! A vegades sí, però en general som bastant actius. Sobretot venint amb els nens, que no es cansen mai i volen fer coses durant tot el dia.

P És una bona destinació per venir amb les criatures?

R Sí, l'ambient és molt familiar.

P Coneixen també tot l'entorn?

R Sí. Ens agrada molt anar a Cadaqués, Portlligat... l'any passat vam fer caiac al Cap de Creus i ens ho vam passar molt bé. És divertit fer coses diferents.

P Ha canviat molt, Empuriabrava, des que van començar a venir fins a l'actualitat?

R Ha canviat, sí. Pel que fa a gent, però també perquè està més arreglat, l'aparcament està millor... tot està més ben cuidat. En general ha estat un canvi en positiu. Per exemple, quan vam començar a venir, els locals dels Arcs estaven cada dia oberts i hi havia molt d'enrenou. Ara, en canvi, és molt més tranquil.