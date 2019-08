Música Mirabet il·lumina Cap Roig amb la màgia dels millors directes

«Bona nit, Cap Roig!». Ramon Mirabet va tornar dimecres a l'escenari del festival, aquest cop amb la presentació del seu nou disc Begin Again i coincidint, de nou, amb el seu aniversari. Després d'un inici molt enèrgic, el cantant de Sant Feliu de Llobregat va ser interromput per crits del públic de «per molts anys».

Mirabet va demostrar que és un dels artistes que val la pena veure en directe, entregat absolutament a una audiència eufòrica, que va omplir tota la graderia, i que acompanyava el cantant en tot moment.

«Avui hem decidit fer temes que feia temps que no tocàvem perquè ens venia molt de gust», va expressar el cantant. El repertori va ser molt variat, amb peces dels seus tres discos i fins i tot una versió del clàssic del pop These boots are made for walking, de Nancy Sinatra.

Tot seguit, va arribar Magic, «una cançó que parla sobre les connexions entre les persones» i que el cantant va dedicar a una parella que es van demanar matrimoni entre el públic.

A mig concert, Mirabet i la seva banda van desaparèixer en la foscor per desplaçar-se fins al centre de les graderies i regalar, enmig del desconcert dels espectadors i en un silenci absolut, un Wake up esplèndid, sense micròfon i amb fragments a cappella.

Després del mític Home is where the heart is, el cantant va donar gràcies al públic per enèsim cop, «per haver-nos fet sentir com a casa aquesta nit». I per acabar, entre milers de llums provinents de les llanternes dels mòbils dels espectadors, una veu de fons. «Ha sigut una aventura increïble que no oblidarem mai. Però al final, el que ens queda, són les petites coses»: el Those little things de l'anunci d'Estrella Damm.