La dansa, protagonista aquesta setmana al festival de Peralada

La dansa serà la protagonista aquesta setmana del Festival de Peralada, que encara ja la seva recta final.

Demà, el festival es traslladarà a l'Hotel Peralada Wine Spa & Golf per presentar l'espectacle Cita a Cegues, amb la ballarina i coreògrafa Sol Picó i el pianista i compositor Marco Mezquida com a protagonistes. D'aquesta manera, el públic podrà ser el testimoni privilegiat d'aquesta «cita a cegues» entre dos autèntics animals escènics, dos artistes amb llenguatges i estils molt diferents que s'han unit per crear una curiosa simbiosi amb l'amor com a punt de partida.

D'aquesta manera, des de l'espontaneïtat i la lliberat dels dos artistes arribarà una petita joia que uneix l'estil d'una de les ballarines i coregògrafes de dansa contemporània més aplaudides amb la sofistificació d'un dels músics més consolidats del moment. Mezquida, a més, és l'artista resident del festival aquest 2019.

D'altra banda, la companyia de dansa del prestigiós ballarí cubà Carlos Acosta tornarà dijous a l'escenari altempordanès per oferir una «nova mirada a la dansa cubana», segons ha anunciat el festival. En només tres anys des de la seva creació, la jove companyia ha seduït el públic i la crítica amb les seves coreografies de puntes, tradició, ball modern i el postmodern.

Segons indiquen els organitzadors, «Acosta Danza és, sense dubte, sinònim de diversitat, modernitat i frescor». Per això, mestissatge, fusió i molta dansa arribaran al festival amb coreografies com Twelve, de Jorge Crecis, Imponderable, de Goyo Monero -de qui també es podrà veure una nova coregorafia titulada Llamada-, Mermaid, de Sidi Larbi, o l'adaptació d'Acosta de Two, de Russell Maliphant. Es tracta d'una dansa que es va fer famosa gràcies a Sylvie Guillem i que, igual que el 2017, estarà interpratada pel mateix Carlos Acosta en exclusiva per al festival.

Abans de l'actuació, el ballari protagonitzarà una xerrada, gratuïta i oberta a tothom, al Cluastre de Sant Domènec de Peralada. La cita serà a les dues del migdia.

Clausura dissabte

El Festival de Peralada abaixarà el teló dissabte amb Maestro, un espectacle que rendeix homenatge als darrers trenta anys d'història de la música electrònica.