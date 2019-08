Amaia avança a Sant Feliu les cançons del seu primer disc

La cantant Amaia Romero, guanyadora del concurs Operación Triunfo de 2017, va actuar diumenge a la nit a l'Espai Port en el marc del Festival Porta Ferrada i va fer una avançament del que serà el seu primer disc, que portarà per títol Pero no pasa nada i que en breu veurà la llum. Amaia va protagonitzar una actuació de poc més d'una hora en la qual va presentar alguns temes encara inèdits i va fer algunes versions. La cantant navarresa es va mostrar tal com és, sense additius comercials ni musicals, i això és precisament el que agrada als seus fans més incondicionals. Amaia es va presentar amb una naturalesa única, fins i tot amb un punt d'ingenuïtat i timidesa saludant en un moment donat els seus familiars que es trobaven ocupant una part de la platea.

La intèrpret va anar alternant-se al piano i la guitarra acompanyada per una banda de quatre músics i va tenir com a teloners els Hermanos Cubero, un duet peculiar que únicament amb una mandolina i una guitarra tenen un repertori farcit de jotes, pasdobles i folk. Amaia, abans de sortir en solitari a l'escenari, va aparèixer al costat dels Cubero per cantar junts Tenerte a mi lado. Després, durant la seva actuació va ser un dels integrants dels Cubero el que la va acompanyar en la cançó Porque apareciste. Va ser un moment especial de la nit llargament aplaudit pel públic.

Un altre moment emotiu va ser quan va dedicar l'actuació a la cantant Inés Bayo de Los Fresones Rebeldes, recentment desapareguda. I un moment soprenent quan la navarresa va fer un homenatge al seu equip de futbol, l'Osasuna de Pamplona interpretant al piano l'himne del cub « Allez, Osasuna, Allez».

Altres cançons que Amaia va anar presentant al llarg del concert i que també formaran part del seu disc debut van ser Todos estos años, Quiero que vengas -va dir que era una de les seves favorites i el públic també la va correspondre en el mateix sentit. I va acabar amb un dels seus majors èxits, El relámpago, fent tota una demostració de força musical amb la veu damunt de l'escenari.

Amaia no porta, de moment, escrit al front la data de caducitat musical com sí tenen altres membres de la famosa acadèmia d' Operación Triunfo. Té força recorregut per davant si manté aquesta fidelitat a la seva manera de ser, a la seva manera d'interpretar i entendre la música i si vol anar per uns canals diferents als purament comercials. La cantant va demostrar a Sant Feliu de Guíxols que hi posa sentiment i això sovint és el que busquen els fans, no només un producte comercial.

I el punt d'ingenuïtat màxima o de transparència total de com és Amaia Romero va arribar al final, quan es va acomiadar del públic sense fer bisos -tampoc no té gaire més repertori- sense presentar els membres de la banda i saltant i saludant damunt de l'escenari mentre pels altaveus sonava la cançó de la comèdia juvenil musical de Disney High School Music.