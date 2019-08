Els Pets, entre la crítica i la diversió a les ruïnes d'Empúries

El Fòrum Romà d'Empúries va acollir dilluns un dels grups mítics del rock català. Abans que Els Pets iniciessin el concert, però, la cantant Pavvla va presentar el seu segon disc superant amb humor els problemes tècnics.

El grup de Constantí, amb més de 30 anys d'experiència, va tornar a pujar a l'escenari per presentar el seu nou disc, Som. L'expectació del públic per escoltar una de les bandes més conegudes del rock català era palpable des de l'inici. Gavaldà dirigia l'orquestra sense perdre la crítica i el toc de diversió necessari per enganxar cada cop més els espectadors. Les bromes sobre la tramuntana no van deixar d'acompanyar els músics, que feien treballs per sobreportar-la mentre cantaven les noves cançons, com Llavis Nous, Corvus o Mil hiverns.

El públic acompanyava amb el ritme i la banda va aconseguir fer-los aixecar embogits per l'eufòria del concert. Gavaldà va recordar «les preses i presos polítics que no hi són» amb La vida és bonica, acompanyada pels clams de «llibertat». El grup també va criticar els abusos sexuals infantils i la tortura, però sense perdre aquella versatilitat que feia anar de la tristesa a l'alegria. També van recordar Les Llufes fent el ball del gira-sol amb De tant en tant.

Tampoc van faltar els temes més coneguts, com Una estona de cel -fent referència a com se sentien al concert- o Jo vull ser rei, recalcant el seu suport a la república i dedicant-la al jutge Marchena. El concert va acabar, encertadament, amb S'ha acabat. Després de 23 cançons, tot i la ventada que dificultava l'escena, tothom xiulava esperant uns bisos que no van arribar i amb uns aplaudiments que no van deixar de sonar.