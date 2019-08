«Un xerès amb Mercè Rodoreda», a Romanyà de la Selva

La visita guiada Un xerès amb Mercè Rodoreda, que es va celebrar per segona vegada aquest diumenge a la tarda a la seva finca de Romanyà de la Selva, El Senyal Vell, va tenir molt bona acceptació, amb 35 inscrits. La visita, que ja es va fer el 21 d'abril, és una de les programades per l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro per donar a conèixer el patrimoni del municipi. En aquesta visita es deixa palesa que la casa i el jardí van ser més que un lloc d'inspiració per a l'escriptora, essent un reflex de la seva obra, com es pot veure a Mirall trencat, Viatges i flors o Quanta, quanta guerra...

La visita es complementa amb una altra també dedicada a l'escriptora catalana, que es diu Viatge als pobles màgics de Mercè Rodoreda. D'aquesta sortida, que és teatralitzada, encara n'hi ha programades pels dies 1 de setembre i 6 d'octubre. A més, a l'Oficina de Turisme i al propi Ajuntament es pot adquirir el llibret Rodoreda Romanyà, per poder fer la visita pel seu compte, seguint un recull de textos que descriuen Romanyà i el seu entorn.