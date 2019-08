Platja d'Aro edita una nova guia que recull les activitats de turisme familiar

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro ha estrenat enguany una nova publicació -en català, castellà, anglès i francès- amb tots els elements que el caracteritzen com a destí de turisme familiar. Amb il·lustracions i disseny de XuxuLanstrum, s'hi recullen atractius patrimonials, naturals i de lleure. També s'hi pot trobar un calendari anual amb les principals activitats, consells de seguretat i l'oferta d'establiments d'oci, allotjament i restauració que en faciliten l'acollida, ja que el municipi està acreditat amb el segell de qualitat Platja en Família. En aquest context, explica l'Ajuntament, té un paper destacat en «Xalarí», que des de fa quatre anys és la mascota del turisme familiar i protagonitza diversos elements de marxandatge.

Entre les activitats infantils que ofereix el municipi hi ha el Mini Club Infantil-Ludoteca a la platja Gran, adreçat a infants de 3 a 12 anys i dinamitzat per un equip de monitors, i que també inclou algunes propostes per a adults: sessions d'hipopressius per a mares i sessions de ioga amb nadons.