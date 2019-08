«La gent llença coses a terra i els nens poden fer-se mal»

P Com van descobrir la Costa Brava?

R Perquè és molt bonica!

P Què té de bonic?

R Les platges, el paisatge, l'ambient. I la paella!

P És el primer cop que venen?

R Sí. És la primera vegada i ens està agradant molt! És espectacular!

P Quanta gent són?

R Nou persones, som dues famílies que hem vingut juntes.

P Quants de dies hi estaran?

R Deu dies.

P On s'allotgen?

R Estem en una casa molt gran a cala Montgó.

P Tenen alguna platja preferida?

R N'hem vist diverses per l'Escala i Empúries, però jo diria que la que més ens agrada és la que ens queda més a prop, és a dir, cala Montgó.

P Estan visitant altres pobles?

R No, anem amb nens i sobretot estem a la platja, que és el que ells volen.

P Creuen que és un bon lloc per venir amb nens?

R Sí, tenen moltes coses per fer, però, tot i això, pel que fa a la seguretat, crec que encara hi ha molt per millorar.

P En quin sentit?

R No és que falti policia ni res similar, el problema és que la gent no segueix les normes. Per exemple, hi ha molta contaminació, la gent llença coses a terra i no les recull, i a vegades els nens poden fer-se mal.