Blanes vol potenciar la Cantada d'Havaneres

L'Ajuntament de Blanes vol que la Cantada d'Havaneres de la vila recuperi la importància que va tenir als anys 70 i 80 en el territori de Catalunya. Per això, una de les primeres accions que durà a terme, segons informen, serà potenciar la cantada que s'inclou cada any al cicle de la Festa dels Copatrons, com la que precisament es va celebrar aquest passat dimecres a la nit al passeig del Mar. En aquesta ocasió hi van assistir prop de 800 espectadors.

La idea de recuperar Blanes com a referent de les Cantades d'Havaneres arreu de Catalunya, al costat de localitats com Calella de Palafrugell i l'Escala, l'està treballant el regidor de Cultura i Festes, Albert Sanz. Per fer-ho, compta amb la complicitat del grup que ha protagonitzat les actuacions d'aquests darrers cinc anys, tancant la Festa dels Copatrons. Es tracta de la formació vocal blanenca Cabotatge, liderada per Xavier Soto, que dimecres va obrir novament la vetllada, continuada després per l'actuació del grup Xarxa, procedent del Poble Sec de Barcelona.

De fet, tant Ramon Soto com alguns dels components de Cabotatge ja formen part d'un altre projecte molt important que es va endegar precisament fa tres anys. Es tracta del Taller Escolar d'Havaneres Blanes Canta al Mar, del qual ja s'han fet tres edicions, i que es tanca cada any amb una macrocantada en la qual actuen els alumnes de tots els col·legis de Blanes que hi participen.