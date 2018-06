Els bisbes, a punt d'abordar el procés de reforma de la Conferència Episcopal

Els bisbes espanyols abordaran aquesta setmana vinent el procés de reforma de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) durant la 245 reunió de la Comissió Permanent, que tindrà lloc els dies 26 i 27 de juny a Madrid.

Durant aquests dos dies, a més d'una ponència sobre el procés de reforma de la CEE, els bisbes treballaran sobre l'aplicació del document Cor Orans de la Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica. Així mateix, el president de la Comissió Episcopal de Litúrgia, Julián López Martín, informarà sobre «el canvi en la fórmula de la confirmació», que ha estat sol·licitat per la Conferència Episcopal d'Uruguai.

Per la seva banda, el president de la Comissió Episcopal per a la Doctrina de la Fe, Enrique Benavent, presentarà per al seu estudi la sol·licitud de l'arquebisbe de Lió per recolzar la petició al Papa Francisco de proclamar Sant Ireneu com a «Doctor de la unitat».



Missions estrangeres

Els bisbes que alhora són membres de la Comissió Permanent també rebran informació sobre la Confederació Catòlica Nacional de Pares de Família i pares d'Alumnes (CONCAPA) i sobre l'Institut Espanyol de Missions Estrangeres.

A més, com ja és habitual en la reunió del mes de juny, aprovaran el calendari de reunions dels òrgans de la Conferència Episcopal Espanyola per a l'any 2019.



Capítol econòmic

Pel que fa al capítol econòmic, entre altres assumptes, es presentaran per a la seva aprovació els balanços i liquidació pressupostària de l'any 2017 del Fons Comú Interdiocesà, de la Comissió Episcopal i dels òrgans que depenen d'ella.

L'ordre del dia de temes a tractar es completarà amb la informació que presenten els presidents de les Comissions Episcopals i sobre diversos assumptes de seguiment; a més dels corresponents nomenaments.