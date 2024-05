Vacances a Calella de Palafrugell: aquests apartaments i cases són la millor opció per desconnectar a l’estiu

Llogar una espectacular finca per passar uns dies de descans o vacances a un dels millors paratges de la Costa Brava, ara és més fàcil que mai. Garcia Enrich Immobiliària, que acredita més de 27 anys d'experiència, aterra a Calella de Palafrugell, un autèntic paradís que ho reuneix tot: mar, bellesa, natura i cales úniques. Garcia Enrich ho té tot per a escollir entre una àmplia varietat d'opcions d'apartaments i cases per gaudir d'unes vacances en família en qualsevol època de l'any. Sigui el que sigui que es busqui, un apartament amb vistes al mar, una casa a prop de la platja o un exclusiu xalet privat amb piscina privada, tot, absolutament tot, és possible de la mà de Garcia Enrich.

La immobiliària és tot un referent en el mercat, coneix perfectament tota zona de la Costa Brava i es mou amb un compromís molt clar i ferm: trobar sempre les millors opcions per al client. Per això, amb la seva expansió manté l'objectiu de trobar l'habitatge dels seus somnis, tant per a vendre o llogar la seva propietat garantint el seu èxit.

Es pot optar per lloguer per temporada, en període de vacances concretes o llogar per setmanes. Tots els allotjaments gaudeixen els serveis i els luxes per passar uns dies inoblidables.

Garcia Enrich vol seguir fent història i, per aquest motiu, aquest 2024 acaba d'obrir oficina al carrer Lepant, 17 Local 1, just al cor de Calella de Palafrugell. Per completar unes vacances úniques Calella també presenta molts al·licients com ara una gastronomia d'alta qualitat i reconeguda i una àmplia oferta lúdica i cultural.

Explora des de la seva web tot el ventall de possibilitats que es posa a les teves mans per trobar l'allotjament que més s'adapti a les teves necessitats i consultar també la disponibilitat.