Alguns exoplanetes poden tenir millors condicions de vida que el planeta Terra

Un equip de científics nord-americans ha descobert que alguns exoplanetes podrien tenir millors condicions de vida que les del planeta Terra, amb ambients habitables que registren una activitat biològica superior a la del nostre planeta.

La investigació va ser presentada ahir en una conferència magistral durant el Congrés Goldschmidt de Geoquímica, que té lloc al Centre Internacional de Convencions de Barcelona (CCIB) amb la participació de més de 3.500 experts de tot el món.

L'estudi, liderat per la doctora Stephanie Olson de la Universitat de Chicago (EUA), ha analitzat els ambients habitables en exoplanetes i la possibilitat d'una activitat biològica superior a la de la Terra. La investigació «ens mostra que les condicions en alguns exoplanetes, amb patrons de circulació oceànica favorable, podrien ser més adequats per mantenir una vida més abundant o més activa que a la Terra», ha assenyalat la doctora, en declaracions a Efe.

Els exoplanetes, o planetes extrasolars, són aquells que es troben fora del nostre sistema solar perquè orbiten al voltant d'una estrella diferent al sol. El descobriment d'exoplanetes ha accelerat la recerca de vida de la NASA fora del nostre sistema solar.

El primer exoplaneta va ser descobert l'any 1992 i actualment més de 4.000 han estat confirmats, el més proper conegut fins ara és Proxima Centaure b, que es troba situat a una distància de 4,25 anys llum de la Terra.

L'equip d'Olson ha modelat condicions probables en diferents tipus d'exoplanetes utilitzant el programari Rocke-3D, desenvolupat per l'Institut Goddard d'Estudis Espacials (GISS) de la NASA, per simular climes i hàbitats oceànics. «El nostre treball s'ha enfocat a identificar els oceans d'exoplanetes que tenen la major capacitat per albergar vida globalment abundant i activa», ha destacat la investigadora. L'estudi ha demostrat que pot existir un planeta fora del nostre sistema solar amb oceans més hospitalaris que els de la Terra.

No obstant això, la gran dificultat que es troben els científics per poder explorar aquests exoplanetes és la seva distància, atès que la tecnologia actual no permet que cap nau sigui capaç d'arribar a aterrar en cap d'ells, la qual cosa fa molt complicat pensar en possibles nous planetes per habitar.