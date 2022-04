Angela Dobrowolski, exdona del productor Josep Maria Mainat, s'ha negat a declarar aquest divendres davant el jutge de Barcelona que l'ha processat per un delicte d'homicidi o assassinat en grau de temptativa, per intentar presumptament matar-lo injectant-li insulina el juny del 2020.

Segons han informat a EFE fonts jurídiques, Dobrowolski ha comparegut davant el titular del jutjat d'instrucció número 32 de Barcelona, que l'havia citat a declarar per notificar-li el seu processament.

En una breu compareixença, l'exdona de Mainat s'ha acollit al seu dret a no declarar, mentre el seu advocat ha anunciat que ha presentat un recurs contra l'ordre de processament, argumentant que no està prou motivat.

Dobrowolski ha estat processada per un delicte d'assassinat o homicidi en grau de temptativa, acusada d'intentar matar el productor musical, que la nit del 22 de juny del 2020 va patir una hipoglucèmia greu quan es trobava amb ella i els seus dos fills al domicili familiar.

El jutge d'instrucció ha apreciat com a "element incriminador" els enregistraments d'una càmera de seguretat de la cuina en els quals s'observa Dobrowolski aquella nit, abans que el productor de televisió patís hipoglucèmia, anar fins a 13 vegades a la nevera i manipular alguna cosa a l'interior, per després tornar a accedir a l'habitació de Mainat.

"Al final hem considerat adequat no declarar, ja que la meva declaració no ha canviat en res, ni un punt, ni una coma", ha assegurat Dobrowolski davant la premsa a la porta dels jutjats després de sortir de la seva compareixença davant el jutge.

L'exparella de Mainat ha assegurat que mai li ha subministrat el fàrmac per a la diabetis i insisteix que va ser la seva intervenció la que li va salvar la vida: "Mai li he donat insulina, mai hi ha hagut insulina a casa nostra, el que feia el meu exmarit tot sol, no ho sé".

Dobrowolksi ha arribat passades les onze del matí a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, la qual cosa ha obligat el seu lletrat a informar el magistrat que es produiria un retard en la seva compareixença.

Preguntada pels enregistraments de les visites a la cuina, l'ex de Mainat ha assegurat que aquestes són freqüents al domicili durant la nit, tant d'ella com d'altres membres de la família.

Sobre la tardança a trucar a emergències, que per al jutge constitueix un dels elements incriminatoris, Dobrowolski ha incidit que solament van ser dos minuts i mig, i que "l'únic retard que va haver-hi" va ser "el segon de xoc" que va viure com a conseqüència de la situació, que la va induir a un estat de pànic.

L'exdona de Mainat va fer públic fa uns dies que es trobava en cerca i captura, encara que no existia cap ordre judicial en aquest sentit, per la qual cosa el seu advocat, Juan Carlos Galbán, ha matisat avui que la investigada va utilitzar la terminologia de forma "incorrecta" davant la seva falta de coneixements en dret.

"Ella el que volia dir és que l'estaven buscant els Mossos i que una vegada que declarés tenia moltes possibilitats de quedar detinguda", ha defensat el lletrat.

Va ser Pol Mainat, fill del productor i de l'actriu morta Rosa Maria Sardà, qui va presentar la denúncia que va donar motiu a la detenció de Dobrowolski per l'intent d'homicidi, encara que en el seu moment el jutge instructor va descartar la petició de la Fiscalia perquè ingressés a la presó preventiva i la va deixar en llibertat provisional, situació en la qual encara es manté.

L'ex del productor sí que va arribar a entrar a la presó preventiva després de ser detinguda per intentar entrar per quarta vegada al domicili de Mainat i trencar les ordres d'allunyament del seu exmarit que li va imposar el jutge que l'ha processat, una causa per la qual va acceptar una condemna de 17 mesos de presó.