Un turista procedent dels Estats Units va caure al cràter del volcà de la Mont Vesuvi mentre intentava recuperar el telèfon mòbil. El Vesuvi ha tingut activitat recentment i la policia italiana va haver d'anar-hi assistir segons la CNN. El jove de 23 anys estava passejant per un lloc no autoritzat acompanyat de tres membres de la família quan finalment es va estimbar. Els carabinieri de Nàpols han reportat que dos turistes més de procedència britànica es trobaven al lloc prohibit.

L'home no es va fer grans ferides. Compte amb algunes contusions a les articulacions i a l'esquena, però va ser atès per l'ambulància encara que després no va voler anar a l'hospital.

El camí assenyalava clarament que estava prohibit i que era perillós, per això s'està estudiant posat una demanda sobre tots els que van violar les normes aquell dia.

Tot i que fa 76 anys que no entra en erupció, el Vesuvi encara continua actiu i de tant en tant expulsa roques i fum. Així, la muntanya és famosa per albergar el volcà que va devorar Pompeia i Herculà l'any 79 d.C., lloc que ha esdevingut un node de turisme fonamental per a Nàpols.