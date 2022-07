Aquest cap de setmana, Froilá, el fill primogènit de la infanta Elena i Jaime de Marichalar, se la relacionat amb un nou embolic. Mentre celebrava el seu 24è aniversari a la discoteca Opium de Marbella, un tiroteig va interrompre la festa. Cinc persones van resultar ferides.

No és la primera vegada que el nebot del rei Felip VI protagonitza alguna anècdota cridanera. L'última, fa quatre mesos, també va tenir a veure amb una discoteca i una arma: el personal de seguretat d'un local d'oci nocturn de Madrid el va expulsar de l'establiment després d'haver estat molestant un altre usuaris amb una pistola de gas de C02 .

Incompliment de restriccions

La llista continua. Al gener de 2021, el “trapella” Froilán va ser vist saltant-se el toc de queda que hi havia a la Comunitat de Madrid. Cosa que, pel que sembla, ve de família, ja que la seva germana Victoria Federica també va ser caçada fent el mateix diverses vegades.

Aparentment, les mesures per contenir els contagis per la pandèmia no van agradar a Froilán en cap moment. I és que ja el 2020, quan encara no havia començat la vacunació i hi havia fortes restriccions vigents, va ser sorprès acompanyat d'uns amics, sense màscara, fumant una cigarreta. Quan es va creuar amb una patrulla de la policia, va reaccionar ràpidament per col·locar-se la màscara.

Tret al peu

Però, sens dubte, la història més destacada i per la qual és de sobres conegut Felip Juan Froilán de Todos los Santos de Marichalar i Borbó -així és el seu nom complet-, és per la vegada que es va disparar a ell mateix al peu amb una escopeta.

Va passar l'abril del 2012, quan tenia 13 anys. La Casa Reial va emetre un comunicat en què explicava que estava fent “pràctiques de tir”, encara que a la reina Sofia se li va escapar que “estaven de caça”. Per la seva banda, la infanta Elena va voler treure importància al succés: "Amb els nens sempre passen aquestes coses", va dir en el seu moment. Un tipus d'incident que també comparteix amb el seu avi, Joan Carles I, que amb 19 anys va ser l'únic testimoni que va presenciar la mort del seu germà, Alfonso de Borbón, a causa d'un "accident amb una pistola", segons la versió oficial de la casa del rei.

Manifestacions polítiques

Tot i que Casa Real intenta mantenir-se allunyada d'aquest tipus d'esdeveniments, Froilán va anar el 2019 a una manifestació a la plaça de Colón de Madrid promoguda per PP, Ciutadans i Vox. Es tractava d'una concentració per protestar contra Pedro Sánchez pel diàleg amb la Generalitat de Catalunya, sota el lema 'Per una Espanya unida. Eleccions ja!”. El nebot del rei va decidir participar-hi, però no va demanar permís a la Zarzuela.

Un any abans, el 2018, Froilán tampoc va dubtar a manifestar les seves idees en una tensa topada amb dirigents del Partit Comunista a Andalusia (PCA) amb què va coincidir a la cafeteria d'un AVE. "Em feu fàstic", els va deixar anar.