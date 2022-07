L'actiu nord-americana Eva Longoria ha desvelat que es traslladarà a viure durant cinc mesos a Figueres pel rodatge d'una sèrie per a Apple TV. Segons ha avançat La Vanguardia, l'actriu viurà a la capital de l'Alt Empordà amb tota la seva família. Ho ha anunciat des de Marbella, on ha viatjat per col·laborar amb la gala benèfica de la fundació Global Gift, com fa des de fa una dècada.

L'actriu ha visitat diverses ocasions el sud d'Espanya, però, tal com recull el diari, és la primera vegada que visita el nord i que passarà tant de temps a Catalunya. «És la primera vegada que estaré tant de temps en el nord, perquè sempre vaig a Marbella, al sud, o Còrdova o Sevilla. Però és la primera vegada que estaré tant de temps en Catalonia? Catalunya... Ni sé l'estat», ha comentat l'actriu en castellà.