A la recta final del seu embaràs, Mery Perelló està ingressada actualment a l'habitació d'una clínica privada de Palma. La dona de Rafa Nadal, embarassada de 31 setmanes, es podria sotmetre en les pròximes hores a una operació per recomanació dels metges. Els doctors de moment la mantenen en observació per precaució i per evitar complicacions.

Els seus familiars l'acompanyen a l'ingrés des de dilluns. Les últimes hores s'ha vist els pares de Mery Perelló a la cafeteria de la clínica, i també Maribel Nadal, cunyada de Mery i una de les seves millors amigues. El tennista i pare del nadó Rafa Nadal està en aquests moments als Estats Units, preparant-se per al proper Gran Slam, l'US Open. Un anunci d'embaràs discret La notícia que Rafa Nadal i Mery Perelló esperaven el seu primer fill després de gairebé tres anys de matrimoni i gairebé dues dècades de festeig, es va saber gràcies a unes fotografies de la parella que va publicar en exclusiva la revista Hola a mitjan juny. S'hi veia el matrimoni gaudint a bord del seu iot d'una jornada marinera amb altres amics i com, en vestit de bany, es notaven els primers revolts premamà. No va ser fins dies més tard que el tennista de Manacor va confirmar la feliç notícia en una roda de premsa, demanant alhora discreció, una de les màximes de la parella. Si tot va bé i no hi ha complicacions, l'arribada del primer fill del matrimoni, un nen, coincidirà amb la celebració, a finals d'octubre, del tercer aniversari del casament; un enllaç que es va celebrar a La Fortaleza de Pollença i al qual van acudir com a convidats els reis emèrits, Joan Carles i Sofia.