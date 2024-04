Girona busca empreses per fer el servei de menjador a les escoles bressol

L’Ajuntament de Girona ha tret a licitació la prestació del servei de menjador escolar a les escoles bressol municipals de cara els dos pròxims cursos, el 2024-2025 i el 2025-2026. Ho farà en dos lots. El primer, amb un preu de sortida de 515.583,20 euros, és per aquells centres que tenen cuina pròpia i on s’elaboren cada dia els menús a servir. És el cas de la Baldufa, L’Olivera i La Devesa. Mentrestant, el segon lot, amb un preu de sortida de 394.378,60 euros, és per aquelles escoles que no tenen cuina pròpia i necessiten servei de càtering. En aquest lot hi entren la Cavall Fort, El Pont, El Tren i la Garbí. Així, l’Ajuntament preveu gastar-se en total 909.961,80 euros.

El contracte tindrà una durada d’un any i deu mesos, des de setembre de 2024 fins a juny de 2026 i, d’aquesta manera, coincidirà amb la finalització del curs 2025-2026. Tanmateix, l’Ajuntament preveu que el contracte es pugui prorrogar per dues anualitats successives i que pugui arribar així fins al juny de 2028. Per tant, si s’arriba al màxim d’aquesta pròrroga, el preu final superaria els dos milions d’euros.

Pugen els preus

L’últim cop que va sortir l’oferta per la prestació del servei de menjador escolar a les escoles bressol municipals de Girona va ser de 611.770,35 euros, però per una durada més curta que l’actual (d’un any i set mesos) -de gener de 2022 a juliol de 2023. De fet, l’Ajuntament va tenir problemes, ja que el bloc corresponent als centres sense cuina bressol i que necessiten servei de càtering va quedar desert. En tot cas, no es poden fer comparacions de creixement exacte de percentatge entre els dos concursos, però sí que se’n poden fer del preu diari de cada àpat i aquí s’observa que el cost ha pujat lleugerament.

Segons es desglossa, puja tant el cost de l’àpat com el de personal pel que fa als dinars, mentre que en els berenars només augmenta el cost de personal -el de l’àpat continua amb la mateixa xifra que en l’última licitació. Per una banda, l’import unitari de les escoles bressol Baldufa, L’Olivera i La Devesa pel que fa a les despeses pel dinar està previst que sigui de 5,48 euros al dia, quan en l’anterior licitació va ser de 5,31 euros. Mentrestant, el del berenar ha pujat d’1,07 a 1,13 euros respecte a l’última licitació. Per l’altra banda, el cost unitari pel dinar dels centres educatius Cavall Fort, El Pont, El Tren i Garbí costava 4,88 euros fa un parell d’anys i ara puja a 5,10 euros. També puja el del berenar, d’1,01 a 1,07 euros.

71.400 dinars i 68.300 berenars

El càlcul de la despesa s’ha fet d’acord amb una previsió anual de proveïment de menús basada en diferents aspectes. Per una banda, el consum real dels exercicis precedents, però també perquè a L’Olivera s’obrirà una aula nova amb oferta per 19 infants més. A part, també s’amplia l’oferta a El Tren i hi ha la previsió de convertir setze places del servei de matins de La Baldufa -només s’exigia esmorzar abans- en una aula d’atenció a tot el dia, el que comporta l’ús del servei de menjador per part d’un percentatge dels infants d’aquesta aula.

Per tot això, s’han calculat un total de 71.400 dinars i 68.300 berenars entre les set escoles bressol de la ciutat. On més se n’han previst són en els centres educatius que tenen cuina: L’Olivera (15.200 dinars i 14.500 berenars), Baldufa (12.000 dinars i 12.500 berenars) i La Devesa (12.000 dinars i 11.000 esmorzars). Per les escoles sense cuina i que requereixen servei de càtering les xifres són les següents: Garbí (9.600 dinars i 9.400 esmorzars), El Tren (9.200 dinars i 8.500 esmorzars), El Pont (7.200 dinars i 6.600 berenars) i Cavall Fort (6.300 dinars i 5.800 berenars).