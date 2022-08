La cantant Mónica Naranjo ha cancel·lat l'arrencada de la seva gira a Espanya i tots els actes previstos per al setembre i octubre per un problema al sistema digestiu que, assegura, no és «especialment greu», sense donar-ne més detalls. Naranjo ha fet pública una carta a través del seu perfil de Twitter en la qual assegura que el sistema digestiu fa temps que li «dona guerra» i li ha tocat «passar pel taller», perquè amenaçava d'afectar-li la veu. «Sense ser res especialment greu, el consell del meu metge és que he de fer repòs un parell de mesos», assenyala sense donar-ne més detalls.

Un obstáculo que saltaremos juntos… 🙏🎉❤️ pic.twitter.com/YZy0oSIBVo — Mónica Naranjo (@monicanaranjo) 24 de agosto de 2022 Tota l'agenda professional d'octubre i setembre de l'artista queda, per tant, cancel·lada. Entre els actes previstos hi ha diverses firmes de discos a Espanya amb motiu del llançament de 'Mimétika', el seu nou disc. També cancel·la l'inici de la seva gira a Espanya amb diverses dates a l'octubre a Màlaga (1), Madrid (23) i Sevilla (28). La cantant reprendrà els seus concerts al desembre a Xile i després visitarà Mèxic, Espanya i altres països. «El meu equip s'encarregarà d'acomodar les dates perquè aviat puguem tornar a trobar-nos i gaudir de la música i compensar d'alguna manera els que teniu entrada», diu. «Tot i que una no escull quan li passen aquestes coses, el que una sí que tria és com afrontar-ho –apunta–. Jo ho faig amb la més gran de les il·lusions per tornar a retrobar-nos i pujar dalt d'un escenari».