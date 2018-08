Alcaraz ultima la seva sortida del Girona per fitxar pel Valladolid

Rubén Alcaraz no va ser ahir a Sabadell i tampoc va entrenar-se dimecres a la tarda a la Vinya. Dos senyals clars que el seu futur és lluny de Girona. De fet, és a 734 quilòmetres, els que separen Girona de Valladolid. El conjunt castellà es perfila com el nou destí del migcampista barceloní, que ha rebut un bon grapat de propostes aquest estiu després de la gran temporada que va fer el curs passat cedit a l'Almeria (39 partits i 9 gols). Eibar, Deportivo i algun altre club s'havien interessat per Alcaraz que sembla haver-se decantat per la llaminera proposta del Valladolid i fins i tot ja seria a la ciutat del Pisuerga negociant.

Resta per veure ara si els dos clubs arriben a un acord pel traspàs o de quina manera es resol la seva sortida. L'estiu passat, Alcaraz va renovar fins al 2020 abans d'anar-se'n cedit a l'Almeria. És per això que el Girona reclama cobrar un traspàs pel futbolista al Valladolid. L'operació s'hauria de desencallar a les properes hores. La sortida d'Alcaraz podria fer que el Girona es plantegés la incorporació d'un migcampista creatiu que acompanyi Pons, Granell, Timor i Aleix Garcia.