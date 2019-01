«Anirem al Wanda amb la mentalitat de passar ronda»

Si l'afició va marxar satisfeta cap a casa amb un empat a la butxaca i l'eliminatòria ben oberta, més encara ho va fer Eusebio Sacristán. Ell treballa el dia a dia amb la plantilla i sap el que li està costant fer mans i mànigues per treure endavant cada partit. Un vestidor amb pocs efectius i l'epidèmia de lesions li condicionen la feina. Per això, davant una jornada històrica com la d'ahir, segurament l'empipava haver-la d'encarar de manera descafeïnada. Un munt de condicionants, entre mals i necessitat a la Lliga, el van obligar a rotar i fins i tot a fer jugar dos nanos del filial d'inici. Per això, mantenir a ratlla un Atlètic que va treure tota l'artilleria i rascar un valuós 1-1 deixava «satisfet» i «content» el tècnic. Va destacar el «bon treball de tots», sense cap exepcio. Ni de Doumbia, xiulat per un sector de l'afició i qui va fallar un parell de gols cantats. Va defensar l'ivorià, va destacar la «importància» del gol per al Choco Lozano i fins i tot es va atrevir a dir que, en l'hipotètic cas que finalment el club no fitxi al gener, hi ha «bon» nivell a la plantilla per afrontar el que queda de temporada.

Però primer, la Copa. «Hem competit molt bé contra un gran rival, podem estar satisfets perquè hem fet tot el que estava al nostre abast», deia. Amb l'1-1, per tant, tot obert i declaració d'intencions: «Sabem que no serà fàcil, però anirem allà amb la mentalitat de superar l'eliminatòria. Volem aprofitar aquesta competició, lluitar la ronda al màxim i això és el que farem en el partit de tornada». Va destacar la «igualtat» del matx contra l'Atlètic i l'actuació dels menys habitual. «No era fàcil per a alguns d'ells perquè feia temps que no jugaven». Per a Eusebio, aquesta situació «reforça la idea del grup i que tot el món pot tenir una oportunitat».

Va arribar llavors el moment dels noms propis. El primer que va sortir a escena va ser el de Seydou Doumbia. Titular, va ser rellevat al segon temps i una part del públic el va xiular. El tècnic el va defensar. «Feia un temps que estava aturat i s'havia lesionat abans de les vacances. Hem decidit que jugués sabent que era complicat que aguantés els 90 minuts», deia per justificar el seu canvi. Llavors va parlar de la seva actuació: «Ha fet un bon treball, aportant veterania i fent el que millor sap fer, que és estar allà i tenir les opcions de marcar. És un futbolista que té molta efectivitat, però avui no n'ha tingut. Estic segur que farà gols en el futur. Estem contents amb ell, és un jugador d'àrea, madur i per això el vam fitxar».

L'altra cara de la moneda la va protagonitzar Lozano. «El gol és important per a ell i li vindrà bé, perquè li estava faltant efectivitat. Ha fet un primer pas i això ens pot ajudar». Amb Valery va tornar a treure's el barret: «Sempre que juga, respon bé. La seva actuació ha estat molt completa i això li dona punts per seguir comptant amb ell, però té 19 anys, ve d'una actuació exigent i tenim un partit important en pocs dies», deia, tot deixant caure que, contra l'Alabès, l'escalenc no serà titular.

Finalment, se li va preguntar si li passa pel cap la possibilitat de tancar el mercat d'hivern sense cap fitxatge. Això va respondre Eusebio: «Estem treballant amb la idea de lligar alguna incorporació per millorar la plantilla. Però si no trobem l'opció de fer-ho, el que tenim ara s'està veient que és bo. Fins i tot els nanos del Peralada tenen bones condicions. A més, recuperarem gent i quan tinguem tots els recursos tindrem més opcions per completar l'equip cada setmana. S'ha de ser pacient, ser prudent i treballar per reforçar l'equip».