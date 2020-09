l'anècdota Missatge en català al Twitter i fotografia de família vestit del Girona

? Marcelo Claure va penjar ahir al seu Twitter un missatge en català per agraïr als seguidors del Girona la seva «càlida acollida» com a accionista. «Encara teniu el regust amarg de l'últim partit. No és fàcil, però sempre que he passat per una situació així en la meva vida, m'ha servit com a revulsiu per planejar, treballar més i vèncer», va piular. També va escriure que «serà un honor fer part d'aquesta etapa i ajudar a construir un equip competitiu a la Lliga més difícil del món, que sempre he admirat. Sé molt bé com el club n'està, d'arrelat a les terres gironines i a Catalunya, i espero que puguem representar-vos com us mereixeu. Endavant, Girona!». El missatge anava acompanyat per una fotografia familiar on apareixien tots els membres amb la samarreta blanc-i-vermella del club de Montilivi. Alguns seguidors van respondre-li donant-li la benvinguda.