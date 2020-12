Sylla i Juan Carlos permeten que el retorn d'Stuani sigui rodó (1-0)

Ha hagut de patir de valent el Girona per tornar a lligar una victòria després de les dues últimes patacades. El dia que reapareixia Stuani, que ha jugat la primera hora, ha sigut Mamadou Sylla amb el seu cinquè gol de la temporada i les intervencions providencials del porter Juan Carlos els pilars que han explicat el treballat triomf dels de Montilivi. El Mirandés, tou i inofensiu durant 45 minuts, s'ha estirat a la represa i ha gaudit de bones i clares oportunitats per empatar i fins i tot capgirar el marcador, però aquest cop els tres punts s'han quedat a casa.

Amb totes les mirades al damunt de Cristhian Stuani, per veure què podria aportar el dia del seu retorn, ha sigut Mamadou Sylla l'encarregat de donar un cop al damunt de la taula per esbombar el tímid domini del Mirandés. S'ha atrapat la primera mitja hora de joc sense gairebé ocasions, amb els visitants gaudint de més possessió però amb un remat de falta a fora i una centrada sense rematador com a únics arguments ofensius, quan Sylla ha recuperat el seu olfacte golejador per desequilibrar la balança. Fins l'1-0, poc havia fet el Girona, que semblava trobar-se còmode tot deixant fer al seu rival. Un parell de faltes picades per Gumbau a les mans de Lizoain i un cop de testa de Bernardo que no ha trobat porta quan estava tot sol precedien la primera jugada determinant de la nit.

Ha perdut la pilota el Mirandés en zona de creació. Un greu error que els de Francisco han aprofitat a la perfecció. Amb tres tocs n'hi ha hagut prou per marcar. Monchu ha habilitat per a Yoel Bárcenas, que l'ha deixat de cara perquè Sylla, de primeres i sense pensar-s'ho, posés la pilota prop del pal, lluny de l'abast del porter. Cinquè gol de l'atacant i una bona notícia pel Girona, que tornava a anotar després de dues jornades sense fer-ho. Amb avantatge, l'equip s'ha agradat i alhora s'ha tret un pes de sobre, obligant el seu rival a fer un pas endavant. Bernardo ha vist la groga, com ho havia fet Sylla al primer minut, mentre que Stuani es feia un tip de bregar per tot arreu, a l'àrea i també al propi camp en tasques defensives.

Ha mogut fitxa José Alberto López al descans, fent entrar fins a tres futbolistes (Javi Jiménez, Meseguer i Moreno) d'una sola tacada. Li ha funcionat l'experiment. El que no ha canviat és Jackson, qui tenint una tarjeta groga des de la primera meitat s'ha jugat l'expulsió dues vegades, amb un parell de trompades a Gumbau i Calavera. N'ha marxat impune tot i les protestes dels gironins. Amb el pas dels minuts, Bernardo i Santi Bueno s'han hagut de multiplicar i Juan Carlos ha sigut providencial amb dues bones aturades, posant les mans davant Iván Martín i després un bon peu en un xut creuat. Abans, Bueno va llançar-se al terra a temps per pispar-li la cartera a Jackson abans d'una rematada de Sergio Moreno a boca de canó que també refusaria el porter.

L'embranzida del Mirandés se la mirava Stuani des de la banda, substituït al quart d'hora de la represa per donar entrada a Cristóforo al mig del camp. Com que la cosa no li acabava de fer el pes, Francisco ha mogut fitxa de nou quan més apretava el rival. Ramalho ha entrat per Bárcenas mentre que Samu Sáiz ha deixat la gespa per fer realitat el retorn de Nahuel Bustos, ja recuperat de la seva lesió. El Mirandés, de nou a la seva. Ha anat guanyant metres, acumulant arribades. En una d'elles, Jackson no ha tocat la pilota per ben poc i ha desaprofitat una bona ocasió. Tres quarts del mateix li ha passat a Javi Jiménez poc després. Es tornava a salvar el Girona, esborrat del mapa, superat i sense cap més instint que el de la supervivència. Ha entrat també Franquesa per acabar jugant amb cinc homes al darrere, tot mirant de tancar amb pany, deixant passar els minuts mentre Francisco patia de valent a tocar de la banqueta.

S'ha desperat el tècnic, ja al descompte, quan Bustos ha desaprofitat un clar contracop per matar el partit. Ha marxat tot sol l'argentí, amb Monchu acompanyant-lo de prop. No ha vist la passada franca, o no l'ha volgut veure, i s'ha atipat de pilota. Per sort, un minut després l'àrbitre ha xiulat i tot el patiment s'ha transformat en eufòria.

GIRONA 1 - 0 MIRANDÉS

GIRONA: Juan Carlos, Calavera, Santi Bueno, Bernardo, Antonio Luna, Gumbau (Franquesa, min. 84), Monchu, Samu Sáiz (Nahuel Bustos, min. 74), Bárcenas (Ramalho, min. 74), Sylla i Stuani (Cristóforo, min. 60)

MIRANDÉS: Raúl Lizoain, Víctor García, Berrocal, Trigueros, Letic (Javi Jiménez, min. 46), Javi Muñoz (Jirka, min. 79), Genaro (Meseguer, min. 46), Caballero (Moreno, min. 46), Iván Martín, Pablo Martínez (Djouahra, min. 61) i Jackson

GOLS: 1-0, Sylla (min. 30)

ÀRBITRE: Francisco José Hernández Maeso (comitè extremeny). Ha amonestat Sylla (min. 1), Jackson (min. 10), Genaro (min. 21), Bernardo (min. 42)

VAR: Juan Luis Pulido Santana (comitè de Las Palmas)

ESTADI: Montilivi