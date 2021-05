En partits a vida o mort, els petits detalls solen marcar la diferència. Al Girona només li valia la victòria ahir contra l’Sporting (1-0). Només així podria fer el «pas important». Aquell que li permetria ser equip de play-off amb totes les lletres. Els de Francisco van aconseguir avançar els asturians a la classificació i fer-se amb el cinquè lloc amb 64 punts. La fórmula per superar el segon equip menys golejat de tota la Segona A no va ser cap altra que aplicar el manual de l’estratègia. La pilota aturada va tornar a donar punts al Girona amb un gol de Juanpe d’una falta centrada per Monchu (min. 43).

El central canari va perdre’s bona part de la temporada per una lesió, però des que va tornar a mitjan febrer ja no s’ha mogut de l’onze. Ha anat creixent en sintonia amb el Girona a mesura que s’apropa el final del campionat. Juanpe va marcar el seu segon gol del curs contra l’Sporting, però és que el primer havia sigut a Las Gaunas la jornada anterior engaltant el refús d’una jugada assajada, la qual cosa es tradueix en dos partits consecutius veient porteria i tots dos de pissarra.

A Logronyo, els gironins van marcar els quatre gols a pilota aturada. Tres d’estratègia (Arnau, Stuani i Juanpe) i un des dels onze metres (Stuani). Vist així, sembla que sigui bufar i fer ampolles, però la veritat és que el Girona ha necessitat molt temps per treure utilitat a la pissarra. No ha estat fins aquest darrer mes que ha rutllat de debò.

Els córners a favor

Per marcar el primer gol en la sortida d’un córner, el conjunt blanc-i-vermell va necessitar fins a 105 llançaments. La pilota aturada s’havia convertit en el taló d’Aquil·les i no hi havia manera de treure profit als córners a favor. De fet, no ho van aconseguir fins a la jornada 26 en el duel contra el Castelló a Montilivi amb una rematada de cap de Bernardo a centrada de Gumbau (2-1). Des d’aleshores n’ha marcat tres més davant el Saragossa (3-0), Tenerife (1-0) i UD Logronyès (1-4). Tots els gols han servit als de Francisco per endur-se els tres punts.

Però el Girona no només sap treure rèdit als córners, sinó que també se’n surt de falta. L’exemple més recent és el gol que va marcar ahir Juanpe rematant amb l’esquerra una falta lateral perillosa de Monchu al vèrtex de l’àrea. També ho van ser els gols d’Arnau i el canari a Logronyo.

L’estratègia ha servit al Girona per sumar la cinquena victòria consecutiva. Dels últims 11 gols, 9 han estat a pilota aturada. Feia deu anys que els blanc-i-vermells no ho aconseguien amb Raül Agné a la banqueta (temporada 2010-11). Els de Francisco segueixen llançats, superant tota mena de registres. Des de l’estratègia a les victòries seguides. Ja són 25 punts dels últims 30 en joc. Fa deu anys els cinc triomfs van ser contra Nàstic (2-1), l’Osca (0-1), l’Alcorcón (3-1), el Vila-real B (0-1) i el Granada (2-0); ara han arribat amb Saragossa, Oviedo, Tenerife, Logronyès i Sporting.