Onzena porteria a zero de Gazzaniga a la Lliga

Amb la cama, amb el peu, amb la mà, amb el braç, amb la cuixa...Paulo Gazzaniga ha demostrat en les gairebé dues temporades que fa que és al Girona que és un porter solvent i de categoria contrastada jugar per Primera Divisió. Ahir a las Palmas, Gazzaniga va ensenyar una altra manera d’aturar pilotes: amb la cara. L’argentí va salvar el potent penal llançat per Sandro Ramírez amb el rostre. Una nova modalitat d’aturada que va permetre al Girona mantenir el 0-0 i poder, després avançar-se i guanyar el partit. Gazzaniga seria decisiu després en l’afegit per aturar amb les cames una rematada de Marc Cardona. Els tres punts volaven cap a Girona i Gazzaniga afegia una altra porteria a zero al sarró. L’onzena de la temporada, igualant així el rècord del club a Primera.

Feia quatre partits que el Girona no aconseguia mantenir la porteria a zero. Fins i tot dissabte passat contra l’inofensiu Cadis va veure com Escalante marcava i, abans havia perdut al Metropolitano (3-2) i Getafe (1-0) i havia encaixat dos gols contra el Betis (3-2). Les altres deu porteries a zero de Gazzaniga han estat contra Reial Societat (0-0), Rayo (3-0), Almeria (0-0), Celta (0-1), Alabès (3-0), Celta (1-0), Cadis (0-1), Las Palmas (1-0) i Getafe (3-0).