El lligam entre el Manchester City i el Girona fa possible que joves talents que difícilment jugarien amb la samarreta blanc-i-vermella sense la vinculació entre els dos clubs ho facin. Aquest estiu, Nahuel Bustos i Darío Sarmiento són els dos primers futbolistes que competiran a les ordres de Míchel com a cedits del club anglès. Bustos ho farà per segon any consecutiu, amb l’objectiu de recordar (sobretot a ell mateix) que és molt millor davanter del que va ensenyar en un pas marcat per la frustració. Impossible oblidar com tots els integrants de la plantilla van anar a abraçar-lo, el dia que va marcar el seu primer gol a Segona, el 3 d’abril contra el Ponferradina. Bustos va jugar 37 partits i tan sols va fer quatre gols, xifres semblants a les de l’altre davanter cedit pel City, Pablo Moreno, que va necessitar 29 partits per fer-ne 2. La cessió de Bustos ve acompanyada de la de Darío Sarmiento, que el Girona va anunciar ahir a la tarda. El jugador argentí de 18 anys ja era a la ciutat i ahir va visitar les instal·lacions de La Vinya. Sarmiento, que jugava a l’Estudiantes, va fitxar pel club anglès a canvi de 5 milions d’euros, una xifra que podria augmentar a 15 si es compleixen una sèrie de variables. Ni en el millor dels càlculs, el Girona es pot permetre el luxe de gastar-se 5 milions en un jugador, avui dia. A banda de Bustos i Moreno, el curs passat el Manchester City també va deixar a préstec a Montilivi el porter Arijanet Muric, que va disputar sis partits, i fart de ser suplent va fer les maletes el darrer dia del mercat d’hivern; i el lateral brasiler Yan Couto, clarament de menys a més, i titular en la ratxa que va conduir el Girona a la final del play-off, amb 30 partits i dos gols.

El primer any de Segona, sense operacions

El que ara sembla normal, que és el fet que el City cedeixi jugadors, va haver-hi una època que no ho era tant. De fet, es va aturar. Va ser el curs 2019-20, el del primer any de Segona després del descens. Aquell estiu no va haver-hi cap cessió perquè l’escenari havia canviat i la tipologia de futbolistes que tenia el City anava destinada a Primera, i no pas a Segona. Tothom es va posar les mans al cap, perquè es comptava amb alguna operació, veient els exemples dels anys anteriors. Des de l’inici de la relació entre les dues entitats, hi ha hagut casos de tots els colors: des de la fugaç aparició d’Angeliño, que no va ni debutar, a les repetides cessions de Pablo Maffeo, la solvència de Lejeune a l’eix defensiu, la invisibilitat de Pablo Marí, les lesions de Sobrino o Patrick Roberts o els casos de Marlos Moreno i Larry Kayode, que no van funcionar. Un altre dels fitxatges d’aquest estiu, Aleix Garcia, va jugar com a cedit del City els dos anys a Primera. Com Douglas Luiz, xiulat a Montilivi i titular amb la selecció del Brasil. Míchel disposa de Bustos i Sarmiento per engegar el nou projecte. Dues peces que no necessàriament seran les úniques.