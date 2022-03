El partit d’ahir va deixar una sensació d’impotència i frustració entre l’expedició arran de les decisions arbitrals. Al final, Delfí Geli, no es va mossegar la llengua. «Els jugadors estan descentrats i no entenen res. És incomprensible el que està passant. A Las Palmas, ens van xiular un penal, contra l’Eivissa vam veure el penal més clar que hi haurà en molt de temps i el VAR no el va revisar. Avui ha buscat la càmera perquè el penal fos a dins. Tot és una disbauxa que no benefecia el futbol», deia. El president afegia que «sembla que el Girona hagi de jugar contra més elements que només el rival».