«Els detalls ens continuen fent mal»

Amb un to molt més fluix i apagat del que és habitual, Míchel Sánchez va comparèixer en roda de premsa després de la derrota contra el Tenerife (0-1). L’entrenador és conscient que el play-off encara no està lligat, però confia aconseguir un parell més de victòries per arribar als 70 punts.

La derrota

«És futbol. S’ha de demostrar amb finalització i ens n’ha mancat. Hem jugat un bon partit amb tot el que havíem de fer per arribar fins al gol, però ens ha faltat. El Tenerife és un rival que acumula bé als espais i així ha arribat el 0-1, que ens ha afectat. Potser treure els tres centrals ha fet que acumuléssim molta gent per dins i hauríem d’haver anat per fora. No ha facilitat tenir més continuïtat».

L'expulsió de Baena

«No hauria de ser així. Són detalls que ens condicionen i ens fan mal. A mi també m’ha passat com a entrenador. Baena està en fase d’aprenentatge. Som un equip que té molt la pilota, però hi ha situacions que es poden corregir. És molt important per nosaltres i el perdem. Per tant, el més normal és que tingui la seva sanció».

El play-off

«S’ha de patir per posar-se al play-off. Els petits detalls ens marquen i ens fan mal. Ho hem de corregir com a equip. També ens ha passat per lluitar per l’ascens directe. Volem jugar tant i tant, que a vegades ens equivoquem. Si no, no ens donarà. Tinc la sensació que per moments no ho aconseguim. Els petits detalls ens han marcat tota la temporada. Lluitarem fins al final. Confiem en nosaltres i depenem de nosaltres mateixos. Arribant a 70 estem. Ens hem emportat un disgust molt gran, però l’equip competeix molt bé».

Què ha faltat?

«És la meva responsabilitat. Són un grup fantàstic, però he d’aconseguir el seu 100% en cada acció. Per mi el partit d’Aleix i d’Iván és increïble, però necessito el mateix de Borja, Samu, Stuani… De tots. A vegades no ho donem, i els rivals juguen i són bons. Ens coneixen. Sabem que hi haurà alguna situació per agafar-nos».

La no intervenció del VAR

«El VAR hi és per ajudar a l’àrbitre. Arnau em diu que és penal clar, no sé si és interpretació de l’àrbitre ni si ha d’entrar el VAR. Són situacions de joc. No hem tingut molta sort amb el VAR aquesta temporada. Seguirem fent la nostra feina, és l’única cosa a la qual ens podem cenyir per arribar al play-off. No estic cansat, però no sé perquè a vegades el VAR entra i d’altres, no. Els entrenadors sentim que hi ha una mica de caos. Hi ha àrbitres que són més intervencionistes i d’altres, no. S’hauria de deixar clar per tots els costats. El més important és que fem bé la nostra feina. Hem fet moltes coses bé, però ens ha faltat gol».

Què li diu a Samu?

«Li he dit que canviaríem al 4-2-3-1 i que havia de tenir profunditat. Trèiem un central, assumint riscos. Com teníem la pilota, creiem que necessitàvem la xispa que té Samu, l’última passada, la seva genialitat... Crec que els últims 20 minuts hem jugat massa per dins i els volia corregir. És futbol. Quan no entra i el rival marca, perds. Potser m’he equivocat en el canvi de sistema. Hem tingut menys control del joc amb línia de 4, ens hem equivocat més en atac.

Arnau

«Increïble Arnau, ha fet un partidàs. Per mi ell, Aleix i Iván han estat espectaculars. No hem patit tant contra el rival que més corre de la categoria».