Ahir a darrera hora de la nit, LaLliga va anunciar una modificació de l’horari dels partits de la pròxima jornada. Així, el partit que el Girona jugarà contra el Mirandés a Montilivi es disputarà dissabte a les deu del vespre (22:00) i no pas a les nou, tal com estava programat d’entrada. LaLliga manté l’horari unificat -dissabte a les deu- per a tots els partits on hi hagi quelcom en joc. Només el Saragossa-Lugo, canvia de data i es disputarà divendres (21:00).